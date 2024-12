Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso, pochi infermieri. L’annuncio del primario Ferrari:: "Ambulanza ferma per un mese"

Il servizio dell’‘Imola 42’, introdotto a dicembre 2022 per sostenere l’attività degli altri due mezzi operativi nel circondario, viene sospeso da domani fino al 15 gennaio 2025. Lo ha annunciato il direttore dell’unità operativa die Medicina d’urgenza, Rodolfo, con una lettera indirizzata al suo reparto. Nella missiva, tale provvedimento è motivato dalla "attuale criticità nella dotazione del personalestico". Una "scelta obbligata", per dirla con, con ilche auspica di "risolvere quanto prima" tale "carenza in organico". Protesta Giuseppe Rago, coordinatore Uil Fpl Imola, che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso della mancanza dianche alortopedico e al Cau - Centro assistenza urgenza. "È emergenza anche al 118", avverte il sindacalista.