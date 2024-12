Formiche.net - Phisikk du role – Dalla parte dei fragili. Il welfare familiare per salvare gli anziani

Vedremo nel prossimo gennaio quale sarà il nuovo bilancio demografico certificato dall’Istat, ma, molto probabilmente non si scosterà più di tanto dal quadro registrato già all’inizio del 2024, che confermava senza alcuna remissione la vecchiezza del nostro Paese. All’inizio dell’anno, infatti poco meno della metà degli italiani aveva più di cinquant’anni e, se solo i pensionati over 65 avessero deciso di mettersi insieme per fare un partito, alla maniera dei socialdemocratici di Pietro Longo di una quarantina d’anni fa, avrebbero sbaragliato senza pietà ogni concorrenza, con 14 milioni e 338 mila preferenze, corrispondenti, appunto, ad ogni cittadino tra l’età della pensione e l’infinito, un 25% tondo tondo dell’intera popolazione.Questa è l’Italia delle demografie allineate ad un occidente declinante e ad una politica che sembra non vedere, abbagliata, come appare, da suggestioni di bipolarismo conflittuale senza costrutto ma con effetti speciali.