Liberoquotidiano.it - Papa Francesco ad Ajaccio, è il primo Pontefice in Corsica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Città del Vaticano, 15 dic. - (Adnkronos) - Ha avuto inizio questa mattina il 47esimo viaggio apostolico internazionale diche si trova ad, in, per la conclusione del Congresso 'La Religiosité Populaire en Mediterranée'. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta,- 88 anni tra due giorni - si è recato in auto all'aeroporto internazionale 'Leonardo da Vinci' di Roma-Fiumicino da dove, alle 8.06, è partito - a bordo di un A320 Neo/ ITA Airways - alla volta didove è arrivato poco dopo le 9 all'aeroporto 'Napoléon Bonaparte'.Il viaggio, per rilanciare la religiosità popolare, terminerà nel tardo pomeriggio con l'incontro - in aeroporto - con il presidente francese Emmanuel Macron. Persarà la sua terza volta in terra francese. Era già successo a Strasburgo (nel 2014 ) e nel 2023 con la tappa a Marsiglia ma nessuna delle due volte il viaggio aveva carattere di visita alla Francia: nella prima occasione era stato al Parlamento europeo, nella seconda, il motivo era un convegno sui temi del Mediterraneo.