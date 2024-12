Sport.quotidiano.net - Milan, il futuro è adesso. Dentro Liberali e Jimenez

Parata di stelle, prima. Poi, nodi al pettine. E San Siro freme. Per le 125 candeline che il club spegnerà, per l’ennesimo bivio. Alle spalle, la “sparata“ di Fonseca post Stella Rossa. Di fronte, il distacco da incubo dalla zona Champions. Serata di gala a partire dalle 19.45. Cerimonie, emozioni, poesia. Poesia che alle 20.45 resterà nell’aria: titolari(19 anni) e(17). Non la stellina Camarda, sotto gli occhi di Marco Van Basten che sarà a San Siro e che il 16enne aveva già incrociato, emozionatissimo: "Non dobbiamo creare troppa pressione su di lui, è giovane ed equilibrato, lasciamolo essere così. Penso sempre molto bene a quando farlo giocare". Fonseca dixit. E non solo questo. Ma Paulo, ieri, era in versione “normalizzatore“, a parole. Non nei fatti: panchina esemplare per Theo Hernandez, ad esempio: "Ho parlato col gruppo e con alcuni giocatori.