Ilfattoquotidiano.it - Mariotto torna sul banco dei giurati (a tarda sera) e si scusa: “Faccio mea culpa, mi sono sentito male per lo stress”. Boom di ascolti per Ballando con le Stelle

Per la serie “tanto rumore per nulla”, come prevedibile e come ampiamente annunciato già molte ore prima della seconda semifinale, Guillermoè stato riammesso acon le. Ma, da profonda conoscitrice della televisione, Milly Carlucci ha servito il piatto forte della puntata solo dopo le 23, usando l’assenza dello stilista come stratagemma acchiappa pubblico. E infatti gline hanno giovato: la puntata di sabato 14 dicembre è stata vista da 3,7 milioni di spettatori con il 29,1% di share. Lata è stata aperta sottolineando proprio il posto lasciato vuoto da, “convitato di pietra” per buona parte della puntata. “con lesenzanon è la stessa cosa”, ha provocato Bruno Vespa, ospite in trasmissione per presentare il suo ultimo libro.