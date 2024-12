Liberoquotidiano.it - Manovra, incentivi alle imprese e al Sud: ecco le modifiche

Si accende lo scontro sulla, con le opposizioni che attaccano il governo. Alcuni inciampi hanno infatto costretto a far slittare l'approdo in Aula della Legge di Bilancio da lunedì a mercoledì. La giornata di domani sarà dedicata all'esame degli emendamenti del governo e dei relatori con i rispettivi sub-emendamenti, mentre martedì la Commissione bilancio voterà il mandato al relatore, prima delle comunicazioni a Montecitorio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.