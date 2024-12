Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: tutti i migliori in pista, è Niskanen vs Norvegia!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:02 Passa Amundsen al primo rilevamento ed è terzo a 7?8 da, partenza abbottonata del norge, comunque buona.12:01! Miglior tempo di 4?1 su Nyenget ai 2.1! Iniziata la gara!12:01 Che Francia! Schely miglior tempo per un decimo su Iversen ai 5.2km.12:00 Partito anche Jrueger, manca solo Ree per la. Bene intanto Lapalus a inizio gara.12:00 Partito Paal Golberg.12:00 Anger perde da Iversen ai 5.2.11:59 Pellegrino paga 14?7 dalla testa al primo rilevamento dove guida Nyenget.11:58 Nyenget! Miglior tempo ai 2.1!11:57 Ventura dopo la gran partenza ha perso 20? in 3 km. Paga 22? ai 5.2, comunque miglior azzurro.11:56 Partito Amundsen, la sfida traha preso ufficialmente il via!11:55 Carollo! Continua a recuperare sugli atleti davanti a lui ai 7.