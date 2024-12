Quotidiano.net - L’editoria dimenticata, appello di Fieg al governo: “Così soffocate il pluralismo”

Roma, 15 dicembre 2024 – Da un certo punto di vista sono ammirevoli. Non si potrà mai dire che i sei giornalisti professionisti che stanno nelfanno lobby, favoriscono i colleghi e il settore. Inattaccabili. E non parliamo di ministri qualunque, visto che sono (in ordine alfabetico) Alessandro Giuli, Giorgia Meloni, Eugenia Maria Roccella, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Adolfo Urso. C’era anche Sangiuliano, ma poi come noto, si è distratto e lo hanno Bocciato. Bene, come forse qualcuno avrà già letto, nella Finanziaria sono spariti gli aiuti al. E non è la prima volta, anzi la seconda visto, che le ultime provvidenze risalgono a Draghi. Due emendamenti di Fi e Pd potrebbero reintrodurre un parziale, decoroso sostegno (circa 140 milioni), ma l’esito degli emendamenti è come i padri: non è mai certo.