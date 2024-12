Liberoquotidiano.it - Il cambio di luna richiede cautela: Branko, per chi sarà una domenica particolare

Ecco "Le stelle di", l'oroscopo segno per segno di15 dicembre Ariete Voi che non amate sottomettervi e aspirate ad essere diversi, vivrete unacongeniale al vostro carattere. Un grande bisogno di evasione. Il romantico Nettuno sollecita la vostra fantasia, avete l'impressione di essere tra le nuvole, a certe persone non dovete attribuire qualità che non possiedono. Scosse passionali certe,piena - è in grado di provocare anche amori duraturi. Mercurio molto interessante per le questioni scritte, viaggi. Toro Anche nei giorni di festa è possibile lavorare, costruire, guadagnare. Il successo dipende da come sono state impostate le iniziative in novembre, avete però la possibilità di cambiare direzione se l'attuale situazione non soddisfa più.rende certamente costruttivi gli incontri per l'attività e la carriera personale, ma vi state impegnando anche per la riuscita di una persona cara, qualcuno che ammirate molto.