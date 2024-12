Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, il director rivela se giocare il titolo su PS5 o PC

Con l’annuncio dell’arrivo disu PC tra poche settimane, i giocatori si trovano di fronte ad una scelta da fare: iniziare ilsu PS5, dove l’opera con protagonista di Cloud già disponibile, oppure attendere la nuova versione per computer. Naoki Hamaguchi,del gioco, ha quindi deciso di chiarire la sua posizione in un messaggio su Twitter, consigliando la versione PC.La ragione principale di questa risposta di Hamaguchi? Un sistema di illuminazione migliorato che, secondo lui, è effettivamente in grado di rendere l’esperienza visiva migliore per i fan. Aggiungiamo inoltre che proprio il sistema d’illuminazione è uno degli elementi più criticati dal pubblico su PlayStation 5, a causa di una gestione non propriamente efficace e riuscita.Difatti molti utenti PS5 hanno criticato nei mesi scorsi la resa innaturale della luce in, descrivendola come “eccessiva” e “fastidiosa”, con alcuni che l’hanno addirittura paragonata ad un attacco spettacolare ma invasivo come il “Gigaflare di Bahamut”.