Ilrestodelcarlino.it - Ferie e permessi maturati in cassa. Accolto il ricorso dal tribunale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una sentenza storica". Il giudice del lavoro deldi Ascoli attraverso la pronuncia numero 351 del 22 novembre 2024 ha deciso di accogliere il, presentato da alcuni lavoratori assistiti dallo studio Summa e associati di Roma, accertando l’illegittimità della condotta del datore di lavoro e condannandolo al ripristino dei giorni die delle ore di permesso per i lavoratori ancora in servizio. Nella stessa sentenza poi si è proceduto anche a riconoscere l’indennità sostitutiva dellee deinon goduti ai ricorrenti pensionati. "La Fiom Cgil di Ascoli esprime soddisfazione per il risultato che ildi Ascoli ha sancito – commenta il segretario Alessandro Pompei – e con il quale si ripristina un giusto diritto delle tutele dei lavoratori su, da tempo ingiustamente sottratto per decisione ed indirizzo di Confindustria.