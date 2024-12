Ilrestodelcarlino.it - "Dedico il gol a tutti i nostri tifosi"

Obrigato, caro Pedro, obrigado. Il Modena finalmente ha dopo anni un centravanti vero, uno di quelli ai quali bastano non più di un paio di palloni per decidere una partita. E che partita. L’aveva detto in settimana, col suo immancabile sorriso, che avrebbe voluto entrare nella storia canarina. E lo ha fatto, segnando il primo gol gialloblu al Mapei Stadium, e regalando agli oltre duemilaarrivati da Modena una gioia che mancava da settantaquattro anni. "Sì, sono corso sotto la curva dopo il gol, questa rete è per loro, per i tanti appassionati che ci hanno accompagnato in questa trasferta. Qualche giorno fa l’avevo detto, mi piacerebbe essere ricordato dalla gente di Modena anche tra tanto tempo, ma non mi deve bastare questa rete, ne voglio e ne devo segnare delle altre. Oggi il mio sorriso è ancora più brillante? Certo, quando si vince un derby così lo è ancora di più".