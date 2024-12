Ilgiorno.it - Contromano sull’autostrada A4 a Brescia, frontale tra due auto: due feriti, uno è gravissimo

, 15 dicembre 2024 –incidente, nella notte tra sabato e domenica, lungo l'strada A4 all'altezza del casello diCentro: un'che viaggiavasi è schiantata contro un'altra vettura. Due i, uno in gravi condizioni. Dalle prime informazioni pare che un’abbia imboccato la strada in. Questo avrebbe portato allo scontrocon un’altra vettura, che procedeva correttamente nell’altro senso di marcia. L'impatto è stato violento e uno dei coinvolti è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ferita in modo non grave anche un’altra persona. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la Polizia Stradale di, alla quale spetterà il compito di fare luce sull’accaduto.