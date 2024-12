Burioni | I no vax senza multa sono i peggiori

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Roberto, a Che tempo che fa, a testa bassa contro i no vax che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione durante la pandemia covid e ora nontenuti a pagare la, grazie al ‘condono’ previsto dal decreto Milleproroghe. “Questi signori che non sivaccinati nonostante l’obbligo e che avevano più di 50 anni, perché l’obbligo era per gli ultracinquantenni, primostati degli scriteriati per loro stessi perché hanno messo concretamente a rischio la loro vita. In secondo luogostati degli irresponsabili per la comunità nella quale vivono, perché in quel momento il vaccino ostacolava la diffusione della malattia. Terzo, se uno si ammala e va a occupare un posto in rianimazione, può indirettamente causare la morte di chi ha un infarto. È stato un comportamento gravissimo”, dice il virologo ospite di Fabio Fazio.