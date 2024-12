.com - Baby Gang infiamma il Forum di Assago, la scaletta e gli ospiti

Ieri, sabato 14 dicembre, Baby Gang ha fatto il suo primo grande concerto all'Unipol Forum di Assago, Milano. L'artista da 2 miliardi di stream, il rapper italiano più ascoltato all'estero su Spotify, ha regalato una performance intensa, portando sul palco tanti amici e colleghi a sorpresa, confermando la sua popolarità crescente nell'attuale scena urban. L'enorme produzione del concerto ha incantato il pubblico con maxi schermi, visual ad hoc, elementi mobili e una lunga passerella. Dalla piattaforma che si alza in Miezz A Vi ricreando le Vele di Scampia, al pianoforte che si incendia su Mentalité, dalla gabbia che scende sul palco in Cella 2, fino a alla sparizione improvvisa di Baby Gang dalla passerella a fine concerto e l'apparizione in tribuna, ogni canzone ha lasciato il pubblico a bocca aperta.