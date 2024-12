Ilgiorno.it - Auto fuori controllo taglia il rondò. Schianto mortale contro un Tir

Una vita spezzata a soli 22 anni, a poche settimane dalla laurea in Economia. Andrea Ranzani Magni, 22enne di Mede, è morto ieri mattina prima dell’alba, dopo aver perso ildella sua Mercedes classe B andata completamente distrutta nelloun camion fermo. Il tragico incidente è successo poco prima delle 6.30 sulla Sp193bis, nel tratto urbano del comune di Mede in cui la Provinciale prende il nome di viale Unione Sovietica. Le cause e la dinamica del tragico incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con personale della Compagnia di Voghera insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari di Areu, giunti in codice rosso sia con l’ambulanza che con l’medica con rianimatore a bordo. Per il giovanemobilista non c’è stato purtroppo nulla da fare: i vigili del fuoco lo hanno con fatica estratto dalle lamiere contorte di quel che restava dell’abitacolo della Mercedes ma i soccorritori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.