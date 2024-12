Quotidiano.net - Attenti all’Iva sulle lettere dei gatti: paga l’aliquota massima

Roma, 15 dicembre 2024 - Mazzata per chi hain casa: la lettieral'aliquota, il 22%. Secondo FiscoOggi, la pubblicazione periodica dell'agenzia delle Entrate, e chi hato meno deve mettersi in regola. Il 37% degli italiani ha animali domestici L'argomento è a cuore a milioni di italiani, come conferma l'ultimo rapporto Censis: "in quasi una casa su quattro troviamo almeno un animale da compagnia". Infatti il 37,3% degli italiani dichiara di avere uno o più animali domestici (+4,6% rispetto al 2023). L’amido delle lettiere Su FiscoOggi, riguardo l'iva delle lettiere, si spiega che sulla base dell'orientamento della Corte di giustizia europea, la Cassazione, con l'ordinanza n. 24441/2024, ha sostenuto che ai fini della classificazione doganale la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere, non destinato all'alimentazione umana o animale, non ne consentiva la classificazione alla v.