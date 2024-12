Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 10:30

DEL 14 DICEMBRE ORE 10.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA;SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE DI LABARO E SALARIAMENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANACODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONESITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI, E SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINAINFINE,RICORDIAMO CHE PER LE GIORNATE DEL 14 E 15 DICEMBRE PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONENELLA FASCIA ORARIA 7,30-16, LA TANGENZIALE EST SARÀ CHIUSA NEL TRATTO DEL FORO ITALICO, DIREZIONE STADIO, TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS QUARTO.