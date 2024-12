Urbano Cairo attacca la Juventus | Ho visto di recente un video su tutti i derby che sono stati rubati al Toro e non…

Leggi su .com

Il presidente del Torino,ha rilasciato un’intervista a “Radio Deejay” dove ha parlato anche deicontro la, lanciando una frecciati ai cugini bianconeri: “La stracittadina con Juve? Abbiamo avuto un po’ di sfortuna nei, hodiunsucheal.L'articolola: “Hodiunsucheale non.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Aldo Grasso: L’unica squadra di Torino siamo noi. La Juve è una squadra in cui non riesci più a capire cosa rappresenti e chi.”Higuain se ne va, adesso tutto su SuarezAccordo tra Roma e Napoli per Milik, Dzeko si avvicina allaLe probabili formazioni di-Sampdoria, 1^ giornata Serie AE’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekendLachiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma