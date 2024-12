Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale sabato 14 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la febbre a nazionale di Seul ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente Ion per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale dichiarata 3 dicembre ritirata Sio riduco a seguito della bruciatura parlamentare poco dopo io ho usato le dimissioni la mozione promosso dalle opposizioni è passato al secondo tentativo dopo il nulla di fatto di sabato questa volta i 108 deputati del People Power party il partito del governo di Ion hanno partecipato al voto diversi sono espressi lavori hanno permesso di entrare il quorum dei due terzi è più la messa in stato di accusa del presidente ha dato il via la manifestazione di gioia tra balli e canti delle 200.000 persone riunite finale grande sit-in davanti a te ti premierò assicuratore a ogni sforzo per dare un governo stabile paese torniamo in Italia sono dei lavori sulla manovra in commissione bilancio alla camera dopo le proteste dell'opposizione e critica per questioni di merito e di metodo rispetto alle modifiche annunciate il governo non ha depositato gli emendamenti previsti vogliamo fare le cose per bene le rispetto delle opposizioni della maggioranza la fretta è una cattiva consigliera ha detto il Sottosegretario all'economia freni lasciando la notte i lavori della commissione c'erano tantissime coperture che non potevano stare in un maxiemendamento andava spacchettato Ha detto deputato di avs Grimaldi non c'è una relazione che faccia capire quali sono le uscite quali Le entrate non ci sono i presupposti depositare gli emendamenti la cronaca incidente mortale sulla Strada Statale 121 Palermo Agrigento all'altezza dello svincolo di Bolognetta un'auto con 5 giorni si è scontrata con una cisterna nell'impasto due giovani morti e tre sono stati in ospedale uno dei tre gravissimo incidente questa mattina all'alba la strada è stata chiusa al traffico e nel napoletano una bambina di 4 anni è morta cadendo dalla scala interna di un'abitazione a Tufino i Carabinieri indagano per chiarire la dinamica della media secondo le prime ricostruzioni La piccola che si chiamava Alessandra si era svegliato nel cuore della notte ed era precipitata dalla scala a chiocciola interna dell'appartamento è successo intorno all'una e trenta in una palazzina di via nuovo monito di Papa Francesco la malattia spesso percepita come una sconfitta qualcosa da nascondere eliminare si scartano i malati in nome dell'efficienza e della forza che margine ha la sofferenza Perché fa paura è un ostacolo e ti ha detto il pontefice nel udienza all'associazione italiana contro le leucemie in alcune culture si eliminano i malati e questo è brutto È brutto ha ripetuto sottolineando che è urgente di mettere al centro la persona malata con la sua storia le sue relazioni quelle familiari quell'amica lì Quelle terapeutiche per trovare senza il dottore e dare risposta ai tanti perché anche quando tutto sembra perduto ha concluso Bergoglio è possibile Sperare