Spazionapoli.it - Udinese Napoli interviste, Neres: “Meglio a destra o a sinistra? Questa la mia zona preferita”

Tutto pronto per: Davidsvela la suadi campoa pochi minuti dal calcio d’inizio. Rialzare la testa, sarà questo l’obiettivo delin vista della 16esima giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio di Baroni, doppio ko costatogli l’eliminazione dalla Coppa Italia e la testa della classifica in massima serie, la squadra di Antonio Conte questo pomeriggio sarà di scena sul rettangolo verde del Bluenergy Stadium per sfidare l’di Kosta Runjaic. Gli azzurri scenderanno in campo con uno scopo ben fisso nella testa: ritrovare la vittoria per non perdere contatto dalla vetta. Alservirà una partita di carattere, ma sopratutto di grande determinazione, per uscire con il bottino pieno dalla trasferta friulana. Il morale dei bianconeri è tornato ad essere positivo, frutto della vittoria ritrovata in casa del Monza, arrivata dopo quattro match a secco di successi.