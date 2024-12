Quifinanza.it - Tommy Hilfiger sceglie le Alpi valdostane per celebrare l’iconico stile americano delle feste

Nel magico incantesimoha dato vita a un’esperienza esclusiva in Valle d’Aosta peril Natale in grande. Il marchio ha scelto la località di Champoluc, presso il lussuoso hotel Aethos Monterosa, per accogliere la sua celebreFamily e immergerla in un’atmosfera magica che fonde tradizione, moda e spirito natalizio.Fonte: Ufficio stampaFamily.Tra i protagonisti di questa holiday experience, le brand ambassador Elisa Maino e Beatrice Valli, insieme a un gruppo selezionato di ospiti che ha avuto l’occasione di vivere momenti di lusso, sport e intrattenimento in uno scenario da fiaba. L’evento è stato pensato pernon solo le festività, ma ancheclassicodel brand, reinterpretato in chiave moderna e arricchito dalla bellezzamontagne italiane.