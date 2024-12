Tvzap.it - “The Voice Kids”, il piccolo concorrente sale sul palco e lascia tutti a bocca aperta

Leggi su Tvzap.it

News tv. “The”, ilsul. Theè una versione del noto talent televisivo dedicata al talento canoro dei bambini. Quattro celebrità del panorama musicale italiano competono tra di loro per conquistare i loro giovani talenti preferiti. Quest’anno la giuria è composta da Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e Arisa. Alla guida dello show Antonella Clerici. Ieri sera, 13 Dicembre 2024, unè salito sulndo. ( dopo le foto)Leggi anche: “The”, Annamaria si inceppa: poi conquista(VIDEO)Leggi anche: “The”, la storia di Riccardo commuoveLeggi anche: Antonella Clerici, la rivelazione improvvisa sul tumoreLeggi anche: Antonella Clerici, lacrime in diretta: la perdita mai superata“The”, Francesco emoziona con “La rondine” di MangoIeri sera, 13 Aprile 2024, su Rai 1 è andata in onda la semifinale di The, il talent condotto da Antonella Clerici.