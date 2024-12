Stellantis Urso | il 17 un nuovo inizio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.55 Al tavolo del 17/12 al Mimit "credo che possa manifestarsi con chiarezza unper gli stabilimentinel nostro Paese".Così ad Atreju il titolare del Mimit.parla anche di "un rapporto pienamente collaborativo per gestire con noi e l'associazione che li rappresenta anche la transizione e diversificazione della componentistica in altri settori" Il 17 tutti potranno contribuire a "riaffermare un orgoglio, l'auto italiana, ma il lavoro principale va fatto in Ue"