Milano, 14 dic. (askanews) – “ditra ex. Un bambino incon lanon sa cosa sia un albero o un biscotto”. Le équipe di Medici Senza Frontiere (MSF) hanno ricevuto nell’ospedale di Idlib pazienti che erano statie imprigionati a Damasco e in altre zone della. MSF non ha accesso a Damasco, ma questi pazienti sono stati indirizzati a MSF da un’altra organizzazione. Le équipe mediche di MSF stanno fornendo le cure necessarie per aiutarli a riprendersi. “Abbiamo in cura un’ex detenuta che trascorso 8 anni nella prigione di Sednaya. Oggi ha 27 anni. È entrata in prigione con suo figlio che all’epoca aveva 3 mesi, oggi ha 8 anni. Il bambino non sa cosa sia un biscotto, un albero o un uccello, nemmeno un giocattolo con cui giocare. Non sa leggere né scrivere.