Sicurezza stradale a scuola | educazione e prevenzione al Calamatta

CIVITAVECCHIA – L’Istituto di istruzione superiore, in collaborazione con la sottosezione della Poliziadi Civitavecchia e Albano, ha organizzato un incontro formativo per sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’. L’iniziativa, guidata dall’ispettore Alessandro Cecchelli, comandante della Poliziadi Civitavecchia, si è posta l’obiettivo di diffondere consapevolezza sui rischi della strada e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili alla guida. Tra i temi trattati, particolare attenzione è stata dedicata ai pericoli legati alla guida sotto effetto di sostanze, alla distrazione causata dall’uso dello smartphone, all’importanza del casco per motociclisti e ciclisti, e alla crescente diffusione dei monopattini elettrici. La sensibilizzazione non si è limitata agli studenti: il progetto mira a coinvolgere indirettamente anche le famiglie, incoraggiando un dialogo tra ragazzi e genitori per diffondere una cultura della