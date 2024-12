Liberoquotidiano.it - "Si sta auto-suicidando": da Prodi un attacco frontale alla sinistra europea

"Il dialogo è mancato negli ultimi anni della politica mondiale". A dirlo è Romanoche si sofferma sull'elezione di Donald Trump per cui, "ora che arriva un bizzarro a capo della più importante nazione, magari si inizia a parlare". L'ex premier, intervenendo in Vaticano per una lezione dei 'Cammini Giubilari Sinodali', al simposio dal titolo 'Una carità sociale e politica, analisi del contesto geopolitico', ammette che anche lui ha scommesso sulla vittoria del tycoon. Il motivo? "Si finisce a parlare sempre tra noi stessi, siamoreferenziali. Uscendo da Harvard, dove tenevo una lezione, tutti nell'università dicevano che votavano contro Trump, vedendo le persone in giro ho capito invece che vinceva Trump, ho pure scommesso che vinceva". Insomma, unsenza troppi giri di parole.