Schiaccianoci di Nureyev alla Scala: un balletto tra sogno e incubo

Come ogni fine d’anno, quando si accendono le luci di Natale, “” è d’obbligo. Fu il georgiano Balanchine a New York a inventare questa “moda” del “delle feste”, à la russe, da esaurito costante. Oggi è diventata nostra in tanti teatri che lo propongono con immancabile successo per unire la famiglia in allegria, dai bimbi ai nonni. La versione di “” che va in scena dal 18 fino al 12 gennaiocon tanti cast, però, è diversa, nei suoi risvolti dark, così come l’ha voluta Rudolf, “il grande”. Nel mantenere i legami con la tradizione, appresafonte dell’allora Kirov di Leningrado, oggi Marinsky di Pietroburgo, dove “” debuttò nel 1892, nella coreografia di Lev Ivanov, su traccia di Petipa e sulla musica di Ciaikovsky, Rudy il tartaro è tornato ai toni notturni del racconto originale, “Nußknacker und Mausekönig”, di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, firmando una rilettura con risvolti psicologici inediti.