Promozione / La Fermignanese batte il Gabicce Gradara ed è campione d’inverno

Formazione di Pazzaglia in gol nella ripresa con Labate. Poco prima agli ospiti annullato un gol per fuorigiocoVALLESINA, 14 dicembre 2024 – Lasi laurea. 1-0 sulcon gol di Labate. Dopo una lunga fase di studio, il primo squillo dei padroni di casa arriva al 13?: Saydikhan si invola sulla fascia sinistra e crossa al centro, Izzo colpisce di testa ma Andreani para con l’aiuto della traversa. Gli ospiti rispondono con un tiro di Costa dal limite dell’area, che costringe Marcantognini a rifugiarsi in angolo.Occasione clamorosa per laal 34?: punizione a rientrare di Labate, sulla spizzata di Izzo, A. Fraternali colpisce a botta sicura da pochi passi ma Andreani gli nega la gioia del goal con uno strepitoso riflesso.Nella ripresa al 60? goal annullato agli ospiti per fuorigioco.