Quotidiano.net - Operaio muore nel cantiere ’olimpico’. La visita di Salvini due giorni prima

Leggi su Quotidiano.net

UnAnas che non dorme mai. Qui si lavora settesu sette, 24 ore al giorno: alla consegna della variante di Tirano, prevista per il 31 dicembre 2025, in tempo per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 manca poco più di un anno. È qui che ha perso la vita ieri Salvatore Briamonte, 65 anni, originario di Sant’Arcangelo (Potenza). Un uomo che, vista l’età, era probabilmente prossimo alla pensione. Tutto finito in una manciata di secondi. Un maledetto incidente che sulle prime sembrava non fosse particolarmente serio e che si è invece rivelato fatale. La tragedia poco dopo le 13.30: Briamonte stava lavorando a un macchinario per spargere cemento sul terreno, quando per motivi ancora in corso di accertamento è caduto all’interno di un rullo, rimanendo intrappolato. Inutile l’intervento dei medici.