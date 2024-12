Oasport.it - Nuoto, Razzetti per il tris, Pilato per il riscatto nella quinta giornata del Mondiale di Budapest

Leggi su Oasport.it

Benedettaper il, Albertoper la conferma, Simone Cerasuolo e Leonardo Deplano per ribadire la loro attitudinevelocità, Luca de Tullio per ritagliarsi uno spazio importante nel mezzofondo. Lae penultimadelin vasca corta dilancia la volata finale per l’Italia del, che finora, viste le assenze, ha raccolto più o meno quello che ci si poteva attendere alla vigilia e nel finale può prendersi altre soddisfazioni e altri podi.Lainizia però con una gara che non presenta azzurre in vasca, i 400 misti femminili, dove manca all’appello la numero uno italiana, bronzoa Doha, Sara Franceschi, che sta cercando di risolvere i problemi fisici che l’hanno tormentatascorsa annata. Si profila invece un dominio del Canada con Summer McIntosh pronta a scrivere un’altra pagina di storia dele Mary-Sophie Harvey che cercherà di completare il bis canadese.