Milei ad Atreju | Lunga vita alla libertà dannazione!

Milano, 14 dic. (askanews) – “!”. Così Javier, presidente dell’Argentina adpiù e più volte ha ripetuto il suo classico slogan durante il suo discorso. E con lo stesso slogan – ¡Viva la libertad, carajo! – ha concluso il suo discorso con evidente riscontro in platea. L’intervento diè suonato come un manifesto, cadenzato a punti e talora applaudito, con il pubblico di– ringraziato da, come anche Giorgia Meloni – che ha anche riso ad alcune battute del presidente argentino. Il leader ha into la destra a combattere la sinistra “come una falange romana” e a considerare il centro moderato come “sempre funzionale al socialismo”, che evidentementeconsidera un “nemico”. Una dialettica con molti slogan come “la migliore difesa è sempre un buon attacco” oppure “non si può essere tollerante con l’intollerante” o “dobbiamo imparare dai errori del passato”.