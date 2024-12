Davidemaggio.it - Mara Venier ritratta su Domenica In: “Se mi vogliono rimango”

ci ripensa, per l’ennesima volta. L’attuale edizione diIn potrebbe non essere l’ultima per la conduttrice. Questa sera a Cinque Minuti, Bruno Vespa ha ospitato la collega e non poteva non farle la domanda di rito: 16 edizioni diIn e anche quest’anno dici che sarà l’ultima, ma lo dici ogni anno, ma quale ultima, non scherziamo. A dispetto di quanto detto questa estate a TG1 Mattina, lapare non essere più così convinta di lasciare il contenitorele di Rai 1: Se mi, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede. Effettivamente è così, lo dice ogni anno e poi puntualmente torna. Pure Vespa ha chiuso il discorso con un sonoro e nemmeno tanto ironico: InfattiSe davvero sarà così bisogna aspettare ancora alcuni mesi.