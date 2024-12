Lapresse.it - Manovra 2025, taglio del 4% sull’Ires per le società che investono utili e assumono

Leggi su Lapresse.it

Arriva l’atteso emendamento del governo, con lo sconto di 4 punti percentuali dell’imposta sulle. Lo prevede la bozza in circolazione dell’emendamento del governo alla. Lo sconto si applica al ricorrere di due condizioni: una quota non inferiore all’80% deglidell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonato in una apposita riserva e un ammontare non inferiore al 30% degliaccantonati sia destinata a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali in stabilimenti avente sede in Italia.Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000. Lo sconto andrà a condizione le aziende aumentino gli occupati a tempo indeterminato di almeno l’1% e non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.