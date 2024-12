Quotidiano.net - Laurea in Economia, ecco perché conviene ancora

Roma, 14 dicembre 2024 – La scelta del percorso di studi universitario è un momento molto importante per gli studenti che, in base alle proprie decisioni, getteranno le basi per il loro futuro. Molte sono le possibilità di carriera universitaria, anche se ci sono alcuni percorsi che maggiormente riescono a garantire una maggiore facilità nel trovare lavoro post. Generalizzare, va detto, è impossibile, ma è sempre vero che determinati percorsi di studio riescono a garantire una più facile collocazione nel mondo del lavoro, oltre ad assicurare delle retribuzioni più alte. Tra gli indirizzi più antichi e,oggi, molto richiesti c’è sicuramente quello inche, anche nelle sue diverse declinazioni più moderne, rappresenta un punto di partenza interessante per la futura forza lavoro.