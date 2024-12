Ilrestodelcarlino.it - Indagine su truffa e falso: coinvolti cinque indagati per finanziamenti europei fantasma

È stato notificato l’avviso di fine indagini al 52enne ravennate Luca Silvestrone, al 62enne di origine svizzera Mauro Nucci, al 51enne Lorenzo Tellarini, al 48enne Andrea Zaccardo e a Roberto Goveani, 67enne. Devono rispondere a vario titolo, in concorso, di; nei loro confronti 28 contestazioni tra truffe e. Quella della quale parliamo è la costola di un’già chiusa della guardia di Finanza, coordinata dal pm Angela Scorza, che aveva inizialmente ricondotto ad altri395 possibili truffe in tutta Italia per un totale di oltre di un milione e 600mila euro. In questo caso viene contestata l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alle truffe e all’auto-riciclaggio. L’attività investigativa del filone principale era stata originata da una segnalazione dell’unità informazione finanziaria della Banca d’Italia circa alcune operazioni sospette che ruotavano attorno a Confederimprese, società con sede legale a Ravenna, fondata da Silvestrone nel 2021.