Ilfattoquotidiano.it - Il rapporto Censis sugli italiani è chiaro: alla base di tutto c’è la sensazione di essere soli

A smorzare i toni trionfalistici con cui il governo racconta il proprio operato – governo che ha appena varato una manovra in cui non c’è nulla, nessuna visione del futuro ma neanche nessuna delle tante promesse sbandierate, come il taglio dell’Irpef al ceto medio – è arrivato qualche giorno fa l’ultimosulla situazione sulla situazione sociale del Paese. Che non dice molto di nuovo di quanto già non sapessimo, ma che tuttavia è estremamente utile perché mette insieme i vari elementi fino a formare un quadro che sarebbe veramente fondamentale che ogni politico leggesse e imparasse a memoria.Ilracconta gli: cosa pensano, di cosa hanno paura, come agiscono e come si difendono. E la situazione è chiarissima. Glihanno paure fondatissime, che poi fanno aumentare le paure meno fondate.