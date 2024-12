Discusso e divisivo, Vlahovic si avvia a chiudere un anno da montagne russe

Leggi su Sportface.it

Nessunocome lui, ma nessuno ha segnato quanto lui nell’solare 2024 in tutte le competizioni tra chi gioca in Serie A. Dusansiunda, in cui a ogni grande serata hfatto seguito partite a secco, critiche, errori sottoporta: altalenante, a volte indolente, forse troppo nervoso, ma sa come si segna e lo ha dimostrato anche – con l’aiuto della goal line technology – contro il Manchester City in una serata che può essere quella della ripartenza sia per la Juventus che per lo stesso serbo.LA JUVENTUS EDEVONO AIUTARSI A VICENDADeve riprendersi definitivamente i suoi tifosi, che lo hadditato come uno dei problemi di un avvio strano del nuovo progetto di Motta: prima delle vittorie sfavillanti e i suoi gol, poi troppi pareggi e la sua vena realizzativa che si è pian piano seccata, quindi anche un infortunio a rallenatarlo.