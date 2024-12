Ilfattoquotidiano.it - Diego Lenzi, una speranza supermassima per la boxe italiana: “Tra quattro anni l’oro olimpico, tra otto il mondiale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella disastrosa, a livello pugilistico, Olimpiade parigina, l’unico azzurro ad essersi distinto con delle prestazioni di valore è stato, il quale, partito come outsider, ha mancato per poco la medaglia di bronzo. Ora, a 23, passerà professionista, senza abbandonare il dilettantismo perché il sogno è di vincerea Los Angeles 2028. Il peso supermassimo esordirà domenica 15 dicembre al Centro Pavesi di Milano, lanciando una serie di appuntamenti che prende il nome di “Road To Taf“, nata da un’idea del giovane organizzatore e manager Edoardo Germani. L’italiano affronterà il serbo Georgija Stanisavljev. Prima del suo match sul ring saliranno altre giovani promesse del pugilato nostrano. Ma gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori saranno tutti su di