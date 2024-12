Metropolitanmagazine.it - Diddy, la posizione di Will Smith: “Non mi sono mai avvicinato a lui”

Sul caso disi è esposto anche, a seguito dei meme che hanno fatto il giro del web inerenti ad un possibile legame con il rapper più chiacchierato del momento.In passato, il Premio Oscar 2022 era stato immortalato con il boss della Bad Boy Entertainment, attualmente detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, in occasione di eventi mondani. Le immagini presenti sul web, lasciavano presagire ad un legame tra il rapper e l’attore. Al tempo stesso i rumours oltreoceano visto il presunto rapporto, indicavano il 56enne tra i possibili partecipanti ai celebri White Party di, le parole diL’artista che ha pubblicato il suo nuovo singolo Tantrum realizzato con Joyner Lucas, durante l’ultimo concerto tenutosi a San Diego in questa settimana, rivolgendosi al pubblico ha dichiarato di prendere le distanza da Sean Combs, in merito ai meme presenti sul web da quando il cantante è stato arrestato lo scorso settembre: “Nel mondo nel quale viviamo adesso, è difficile distinguere cosa sia vero e reale.