Laprimapagina.it - Come liberarsi della blatta orientalis: guida pratica alla disinfestazione

Leggi su Laprimapagina.it

La, comunemente conosciutascarafaggio nero, è un insetto che può infestare case, cantine e spazi umidi. È caratterizzata da un corpo scuro, brillante e può raggiungere i 3 cm di lunghezza. Nonostante il suo aspetto inquietante, la sua presenza è un problema più igienico che pericoloso per la salute, poiché è portatrice di batteri e allergeni.Dove si nasconde?Lapredilige luoghi umidi e poco illuminati,tubature, scantinati, intercapedini e ambienti vicini a rifiuti organici. Si muove prevalentemente di notte e, durante il giorno, tende a rimanere nascosta.prevenirla?Ecco alcune azioni per evitare un’infestazione:Mantieni la casa pulita: rimuovi briciole e residui di cibo.Sigilla le crepe: chiudi eventuali fessure in pareti, pavimenti e infissi.