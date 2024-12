Ilgiorno.it - Boom di turisti in Lombardia, 50 milioni di pernottamenti da gennaio. Quali sono le zone più gettonate (tra conferme ed exploit)

Milano, 14 dicembre 2024 – Quello in corso si conferma come un periodo d’oro per il turismo in Regione. A mettere in luce lo stato di grazia del territorio è il report dell'Osservatorio regionale per il Turismo e l'Attrattività: “Daa novembre 2024 iinsi attestano a 50, con una crescita dell'11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 – ha spiegato Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale, Moda, Design e Grandi Eventi, illustra gli ultimi dati sui flussici -. Già lo scorso anno la nostra Regione aveva segnato un punto di svolta con 51e un incremento del 17% rispetto al 2019, anno d'oro del turismo nazionale. Lasi conferma, per il secondo anno consecutivo, un forte motore del turismo italiano".