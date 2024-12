Unlimitednews.it - Atalanta da 10, Zaniolo-gol e la Dea vince anche a Cagliari

(ITALPRESS) – L’di Gasperini continua a volare econtro ilall’Unipol Domus, grazie alla rete nella ripresa die alle parate di Carnesecchi. Nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A, gli orobici piegano per 1-0 la formazione sarda, coltivando così più che mai il sogno scudetto. Per l’, infatti, si tratta del decimo successo consecutivo in campionato, cifra mai raggiunta nella propria storia. La prestazione dei nerazzurri non è stata esteticamente impeccabile, ma alla fine i tre punti sono arrivati contro untutt’altro che arrendevole. Nel primo tempo, infatti, la formazione di Nicola gioca indubbiamente meglio. Nonostante un inizio di partita discreto da parte della Dea, alla lunga i padroni di casa si dimostrano più propositivi, sfiorando il gol in più di un’occasione.