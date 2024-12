Lanazione.it - Addio a don Vittorio Di Cesare, storico sacerdote di Empoli e educatore di generazioni

All’età di 95 anni, con la consueta discrezione che ha sempre ha contraddistinto la sua vita, se n’è andato donDi. Si è spento nella notte del 13 dicembre dopo aver per quasi quaranta anni prestato il suo prezioso servizio nella parrocchia di San’Andrea di. Un uomo di fede, ma anche un uomo di scuola contribuendo, attraverso l’insegnamento, a formaredi giovani (a Venezia, Firenze e). Ilera nato a Porcari il 3 marzo 1929. Entrato in noviziato nel 1945 all‘Istituto Cavanis di Venezia fu ordinato il 21 giugno 1953 sempre a Venezia dall‘allora patriarca Giuseppe Roncalli (poi Papa Giovanni XXIII). Subito dopo l‘ordinazione ha iniziato ad insegnare, conseguendo successivamente la laurea in lettere classiche e l‘abilitazione all‘insegnamento.