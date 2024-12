Ilrestodelcarlino.it - Accordo temporaneo per il passaggio pedonale verso lo stadio Riviera delle Palme

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La prolungata controversia riguardante la chiusura delche collega la Statale 16 all’area Brancadoro, utilizzato da numerosi tifosi per raggiungere lo, sembra aver trovato una soluzione temporanea. Il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, ha raggiunto uncon l’imprenditore Luigi Rapullino, proprietario dell’area interessata, per garantire l’accesso in occasione della partita tra Sambenedettese e Fermana in programma domani. La chiusura del, avvenuta recentemente, aveva suscitato preoccupazioni tra i tifosi e la cittadinanza, poiché rappresentava una via storica per accedere allodopo aver parcheggiato lungo la Statale 16. La decisione di chiudere il, presa per motivi di sicurezza, aveva generato disagi e polemiche.