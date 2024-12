Lapresse.it - Vaticano, l’incontro tra il Papa e il premier libanese Mikati

Francesco ha accolto inildel Libano Najibtra i due è durato circa 20 minuti ma ilnon ha rilasciato dettagli circa l’oggetto della conversazione. Bergoglio ha donato aluna scultura in bronzo dal titolo ‘Dialogo tra generazioni’, i volumi dei documentili e il Messaggio per la pace di quest’anno in arabo., invece, ha donato alun’opera raffigurante la Natività realizzata da un prete dell’Università Antonine.