Lettera43.it - Secondo il Wsj Trump sta valutando di attaccare impianti nucleari in Iran

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, stavarie opzioni per impedire all’di costruire un’arma atomica, inclusa la possibilità di attacchi aerei preventivi contro glidel Paese: lo riporta il Wall Street Journal, che cita funzionari della sua squadra di transizione. Questa opzione, scrive il giornale, è ora oggetto di «una più seria revisione» da parte di alcuni membri del suo team. Il piano, soprannominato “massima pressione 2.0“, prevede un incremento delle forze americane nella regione e il potenziamento delle capacità militari israeliane, come la fornitura di bombe bunker-busting. Anche Israele, scrive il Times of Israel, avrebbe intensificato i preparativi per colpire i sitiiani, approfittando dell’indebolimento del regime di Teheran dopo il collasso del suo alleato siriano Bashar al-Assad.