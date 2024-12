Ilfattoquotidiano.it - Scuola, il “concorso Pnrr 2” aperto fino al 30 dicembre. I sindacati: “Era meglio concludere il precedente. Così si crea soltanto precariato”

Al via tra le polemiche deiil cosiddetto “2”, per le scuole di ogni ordine e grado. Ieri, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato in pompa magna la possibilità di presentare la domanda di partecipazioneal 30. “Una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano”, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara, al quale hanno immediatamente risposto le organizzazioni sindacali: “Uno spreco di risorse per un pugno di posti”, ha detto a ilfattoquotidiano.it la segretaria nazionale della Flc Cgil Gianna Fracassi. E a lei si sono aggiunti subito il numero uno della UilGiuseppe D’Aprile sottolineando che “è paradossale bandire un nuovoe contemporaneamente tagliare 5.660 posti in Legge di bilancio”.anche la segretaria della Cisl, Ivana Barbacci che definisce questi concorsi “non risolutivi di un problema le cui dimensioni sono rese evidenti dai dati sul numero di contratti precari, che oscillano tra il 20 e il 25% del totale”.