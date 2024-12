Anteprima24.it - Rimozione dell’amianto alla scuola “Federico Torre”, la rabbia di abitanti a commercianti: chiesto un rinvio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoGlie gli esercenti commerciali dell’area circostante laMedia “” sono in subbuglio per l’affissione di queste ore agli angoli delle strade, accanto agli ingressi dei palazzi, dei negozi di un avviso che chiede, di fatto, la chiusura ed anzi la serrata di tutto l’isolato nei giorni 17 e 18 dicembre dalle ore 8 alle 16 per consentite ladallo scheletro dell’edificio scolastico.La preoccupazione dei residenti e ladeisono forti per un ordine che viene da una ditta che, nell’ambito del complesso programma di abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico ha il compito di procedere a liberare il sito dal pericolosissimo materiale isolante utilizzato fino a qualche decennio fa soprattutto per i sottotetti.