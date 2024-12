Agi.it - Revocate tutte le licenze al 'Castello delle cerimonie'

AGI - Il comune di Sant'Antonio Abate notifica lo stop ale attività del Grand hotel "La Sonrisa", noto come '' reso famoso dal format televisivo 'Il boss'. La sindaca Ilaria Abagnale comunica che è stato notificato il provvedimento di revocaper la ristorazione e per l'albergo alle tre società che hanno gestito finora, anche dopo le sentenza di Cassazione, il complesso immobiliare, al fine di acquisire completamente il bene a patrimonio comunale. Il provvedimento prevede la "contestuale cessazioneattività alberghiera e di ristorazione" e quindi al netto di ricorsi al Tar o sospensive,le attività dovranno cessare. "In caso di mancata ottemperanza, anche parziale, del provvedimento - si legge nell'atto notificato dagli uffici comunali - si procederà alla chiusura forzata dei locali mediante l'apposizione di sigilli".